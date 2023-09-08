Yılport Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda yeni transfer Flavien Tait de yer aldı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve sınırlı alanda oyun ile devam eden idmanda futbolcular, şut çalışması yaptı.

Antrenmanda yeni transfer Fransız oyuncu Flavien Tait de yer alırken, sakatlıkları devam eden Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.