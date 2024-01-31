Yılport Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takımın antrenmanı teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi. Sakatlığı devam eden Gaetan Laura ise antrenmana katılmadı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana sakatlığı devam eden Gaetan Laura katılmadı.
Yılport Samsunspor, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.