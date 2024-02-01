Yılport Samsunspor, Galatasaray maçı için hazır
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular kadroya alınmadı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'ndeki idman ısınma koşusuyla başladı.
Dar alanda pas çalışmasıyla devam antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Samsunspor'da kamp kadrosuna sakatlığı bulunan Gaetan Laura, Moryke Fofana, Kingsley Schindler, Landry Dimata ve Soner Gönül'ün alınmadığı bildirildi.