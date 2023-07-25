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Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiraladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin bir yıllığına gerçekleştiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın bir yıllığına geçici transferi için Galatasaray ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimize." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Spor

Trendyol Süper Lig Taylan Antalyalı Galatasaray Samsunspor Spor Haberler

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