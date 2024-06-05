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Yılport Samsunspor Futbol Akademisi, Fransız kulübü Toulouse ile iş birliği yapıyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol akademisini, Fransız futbol kulübü Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret ziyaret etti. İki kulüp arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında yapılan görüşmelerde gelecek sezonun planlaması ve yapılanması hakkında kararlar alındı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol akademisini, Fransız futbol kulübü Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor ile Toulouse Kulübü arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve Futbol Akademi Koordinatörü Julien Lacour'un Yılport Samsunspor Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Samsunspor Futbol Akademesi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleriyle yapılan görüşmede, stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Toplantıda gelecek sezonun planlaması ve yapılanması hakkında görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz bünyesindeki antrenörlerimizin değişim programı adı altında gelişimlerine ve değişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilmesi, Toulouse Akademisi'ni yaş grup antrenörlerimizin ziyaretleri ile birlikte kulübümüz bünyesinde yer alan değerli ve hedef oyuncuların dönemsel olarak Toulouse Akademi yaş gruplarında antrenmanlara dahil olmaları konuları karara bağlandı. Bununla birlikte özellikle küçük yaş gruplarımızın takım halinde Toulouse Akademi ile ikili turnuva ve müsabaka ve farklı antrenman modellerinin uygulandığı çalışmaların yapılması konularında etkinlik takvimleri oluşturuldu."

Kaynak: AA / Spor

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