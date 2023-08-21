Yılport Samsunspor - Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takımın da gol fırsatlarını değerlendiremediği maçta heyecan devam ediyor.