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Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde bugün çift antrenman yaptı. Takım, sabahki idmanda Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından vo2 max testine tabi tutuldu. Futbolcular, akşam ise ısınma, stabilizasyon ile mobilizasyon, 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi ile günü tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde bugün çift antrenman yaptı.

Takım, sabahki idmanda Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından vo2 max testine tabi tutuldu.

Futbolcular, akşam ise ısınma, stabilizasyon ile mobilizasyon, 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi ile günü tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

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