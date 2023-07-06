Yılport Samsunspor Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki günün ilk antrenmanında kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.