Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi ve yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve koşu çalışmaları yapıldı. Yılport Samsunspor, 14 Temmuz'a kadar Erzurum'da hazırlıklarını sürdürecek.