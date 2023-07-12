Yılport Samsunspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Yarın Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak olan Samsunspor, yeni sezona hazır olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde bugün tek antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle idmana başlayan ekip, daha sonra pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarıyla günü tamamladı.
Karadeniz ekibi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yarın saat 17.00'de Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.