Yılport Samsunspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Yarın Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak olan Samsunspor, yeni sezona hazır olmak için çalışmalarını sürdürüyor.