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Yılport Samsunspor Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde bugün tek antrenman yaptı. Futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı idmanda sonraki çalışmalara sağanak ve dolu nedeniyle ara verildi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde bugün tek antrenman yaptı.

Futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı idmanda sonraki çalışmalara sağanak ve dolu nedeniyle ara verildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor

Samsunspor Karadeniz Erzurum Spor Haberler

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