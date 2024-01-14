Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, "İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladı.

EMS Yapı Sivasspor karşısında iyi oynaklarını belirten Gisdol, "Daha önceki maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmada da çok iyi bir mücadele verdik. Sivasspor'un güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Rakibin çok tecrübeli oyuncuları var. Çok net olmamız, sert oynamamız ve geçişleri iyi yapmamız gerektiğini oyuncularıma söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Gisdol, futbolcularının ilk yarıda tüm istediklerini yaptığını vurgulayarak, "İkinci yarıda kontra oyununa döndük. Çünkü 3 gün önce de maç oynamıştık. Sonuç olarak iyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık. Bu sonucu almak bizim için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.