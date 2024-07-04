Yılport Samsunspor'da futbolcular yeni sezon hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında koşu testinden geçti. Karadeniz temsilcisi, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcular, gruplar halinde 30-15 Aralıklı IFT (koşu) testine tabi tutuldu. Samsun ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında koşu testinden geçti.
Karadeniz temsilcisi, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanda futbolcular, gruplar halinde 30-15 Aralıklı IFT (koşu) testine tabi tutuldu.
Samsun ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.??????????????