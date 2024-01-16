Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Yılport Samsunspor, Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 yenerek tur atlamıştı.

Corendon Alanyaspor ise üçüncü turda Kütahyaspor'u 4-1, dördüncü turda da Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

Samsun ekibinde Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Lubomir Satka, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Morkye Fofana, Ait Bennasser, Marius Mouandilmadji, Carlo Holse ve Flavian Tait maç kadrosuna alınmazken, Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Nanu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve sakatlığı devam eden Gaetan Laura da Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.