Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Maçta Van Drongelen, Holse ve Ntcham'ın golleriyle Samsunspor galip geldi.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser (Dk. 80 Osman Çelik), Moundilmadji (Dk. 80 Ercan Kara), Ntcham, Tait (Dk. 60 Taylan Antalyalı), Zeki Yavru (Dk. 84 Haluk Mustafa Tan), Holse, Soner Gönül, Benito Raman (Dk. 60 Muja), Satka
Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Mocsi (Dk. 81 Aliqulov), Hojer (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Varesanovic (Dk. 61 Gustavo), Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Akintola, Muhammet Taha Şahin (Dk. 81 Eray Korkmaz), Mithat Pala, Zeqiri (Dk. 46 Gaich), Minchev
Goller: Dk. 12 Van Drongelen, Dk. 54 Holse, Dk. 77 Ntcham (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 37 Benito Raman, Dk. 40 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor ), Dk. 88 Gustavo (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
54. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Moundilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Holse, plase bir vuruşla topu kaleci Tarık Çetin'in yanından filelere gönderdi: 2-0.
62. dakikada Çaykur Rizespor'un sol taraftan kazandığı korneri Hojer kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Seyfettin Anıl Yaşar'ın arka direğe indirdiği topa Mocsi dokundu. Meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.
77. dakikada Samsunspor, penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Ntcham'ın pasında altıpas içinde Moundilmadji, topa kafayla dokunduğu pozisyonda kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.