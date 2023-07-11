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Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Fofana'nın attığı golle öne geçen Samsunspor, galibiyeti koruyarak maçı tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı-beyazlı ekip, Fofana'nın attığı golle öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç Yılport Samsunspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Çaykur Rizespor ise 13 Temmuz Perşembe günü Corendon Alanyaspor ile ikinci hazırlık maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

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