Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Fofana'nın attığı golle öne geçen Samsunspor, galibiyeti koruyarak maçı tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı-beyazlı ekip, Fofana'nın attığı golle öne geçti.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç Yılport Samsunspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
Çaykur Rizespor ise 13 Temmuz Perşembe günü Corendon Alanyaspor ile ikinci hazırlık maçına çıkacak.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor