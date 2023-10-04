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Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Marc Bola ve Taylan Antalyalı katılmadı.