Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Samsun ekibi, galibiyet alarak küme düşme hattı ile arasındaki farkı açmayı hedefliyor.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligdeki son 7 maçında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alan Samsun ekibinin 30 puanı bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek küme düşme hattı ile arasında farkı açmak istiyor.
Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Alim Öztürk, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.