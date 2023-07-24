Yılport Samsunspor, Bolu'da antrenmanlarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanda daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Samsunsporlu futbolcular, antrenmanı açma-germe hareketleri ile sonlandırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin antrenman sahasında yarın Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor ile saat 17.00'de hazırlık maçı oynayacak.