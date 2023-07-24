Yılport Samsunspor, Bolu'da antrenmanlarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanda daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Samsunsporlu futbolcular, antrenmanı açma-germe hareketleri ile sonlandırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin antrenman sahasında yarın Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor ile saat 17.00'de hazırlık maçı oynayacak.
Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanda daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.
Samsunsporlu futbolcular, antrenmanı açma-germe hareketleri ile sonlandırdı.
Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin antrenman sahasında yarın Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor ile saat 17.00'de hazırlık maçı oynayacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023