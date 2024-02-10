Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takımın teknik direktörü Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla maçla sona erdi.
Yılport Samsunspor, yarın yapacağı idmanla Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.