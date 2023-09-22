Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazır

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, Antalya'ya hareket etti ve galibiyet hedefliyor.