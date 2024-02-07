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Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları devam eden oyuncular katılmadı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Moryke Fofana katılmadı. Yeni transfer Benito Dirk Raman ise ilk kez takımla birlikte idman yaptı.

Samsun ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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