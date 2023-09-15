Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Tirpan transferinin olma şansı yüzde 50 gibi

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Kasımpaşa forması giyen Mickael Tirpan'la anlaştıklarını ancak oyuncunun uçağa binmediğini belirterek, "Tirpan transferinin olma şansı yüzde 50 gibi." dedi.

İstanbul'da bulunan Yıldırım Tower'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmalarının yanı sıra yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminde İspanyol futbolcu Paco Alcacer ile uzun süre görüştüklerini ama bu transferin gerçekleşmediğini ve oyuncunun eşinin Dubai'de kalmak istediğini belirten Yıldırım, Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'la da anlaştıklarını ancak bu transferin de olumsuz neticelendiğini dile getirdi.

Umut Meraş'ın Samsunspor'a gelmek istediğini söyleyen Yıldırım, "Umut Meraş'ı çok istedik, o da bizi çok istedi. Beşiktaş oyuncuyu oynatmıyor, taraftar da oyuncuyu istemiyor. Bir oyuncunun böyle atıl kalması Türk futbolu için kötü. Son 2 milli maçta gördük, milli takımın sol beki yoktu. Geçmişinde milli takım forması giyen bir oyuncuyu oynatmayıp böyle tutmak bize göre yanlıştı. Biz de yardımcı olalım istedik. Beşiktaş oyuncuyu pahalı aldığı için pahalı satmak istiyor. Kiralık vermek istediler ama biz de kiralık düşünmüyoruz. Olmayacak gibi duruyor." açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa forması giyen Tirpan'la da anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Olma ihtimali olan bir transfer var. Dün Tirpan'la anlaşmaya vardık, uçak bileti aldık ama bugün uçağa binmedi. Ucuza gittiğini düşünmüş. İyileştirme istedi, fiyat artışı yaptık. Bu gece yarısına kadar olursa, bir tek bu transfer olur. Tirpan transferinin olma şansı yüzde 50 gibi. Çocuğun kafasını başka kulüpler ve menajerler çeliyor. Saçma sapan işler oldu. Son gün alınan oyuncular, akşam pazarda elde kalmış mal gibi oluyor. Transfer yapmasak daha iyi gibi."

Galatasaray maçı

Samsunspor'un yarın Galatasaray ile yapacağı maça da değinen Yıldırım, 52 bin taraftarın önünde oynamanın zor olacağını vurgulayarak, "Milli aradan sonra maçlar zor oluyor. Hele de büyük takımlar için daha zor oluyor. Transferleri bitiremedik. Yabancı oyuncu sayısında yer açacağımızı düşünüyorduk ama açamadık. Taraftarlarımıza söz verdik ancak alamadık. Bu durum maddi imkanlardan dolayı değil. Samsunspor'a gelen oyuncular Samsun'u ve kulübü beğeniyor ama ayrılmak istemiyor. Taraftarlar da kuralları bilmiyor ve "Kapının önüne koy." diye yorum yapıyor. Geçmişte biz cezalar yedik. Şimdi amaç bu kadronun bir arada oynayarak gerçek gücünü göstermesi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Ntcham'ın forma giyemeyeceğini de sözlerine ekleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Korkusuz oynayacağız. Fenerbahçe maçında talihsizlik yaşadık. 61. dakikaya kadar 0-0'dı. Sonrasında Dzeko'nun kafa golü var. Bu golü de zaten ancak Dzeko gibi bir oyuncu atardı. Sivas ve Kayseri deplasmanlarında kötü oynamadık ama 1 puan almak bizim için kötü bir başlangıç oldu. İstanbulspor maçı ertelendi, ilk galibiyetimizi Galatasaray'a karşı alırsak mükemmel olur. Galatasaray çok iddialı bir takım kurdu. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği kadar gidecek ama Avrupa Ligi'nde devam ederse final oynamak istiyor. Bizim çocuklar elinden geleni yapacaktır. İnşallah sürpriz yaparsak, Türkiye'de her şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyebiliriz."

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