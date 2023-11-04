Yılport Samsunspor - Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Yılport Samsunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğünü ile tamamlandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Tirpan, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Moundilmadji
Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Ghoulam, Massanga Matondo, Rayane, Rivas Vindel, Görkem Sağlam, Dadashov, Lamkel Ze
Gol: 36 Dk. Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor )
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Tirpan (Yılport Samsunspor ), Dk. 45 Massanga Matondo, Dk. 45+2 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Yılport Samsunspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğünü ile tamamlandı.
17. dakika Samsunspor'da Drongelen'in ara pasında ceza sahasına giren Holse'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
30. dakika gelişen ev sahibi takımın atağında sağ çaprazda ceza sahasına giren Moundılmadji'nin şutunda kaleci Bekaj, ağlara giden topu son anda çizgiden çeldi.
36. dakika Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Rivas Vindel'in pasında Lamkel Ze düzgün bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.