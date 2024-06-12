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Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Reis, Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme izmaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-25 sezonu hazırlıklarını sürdüren kulübün, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Reis, Samsunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kırmızı beyazlı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisi yapacağını vurgulayan Reis, taraftarın da desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını aktardı.

Thomas Reis, Almanya ekiplerinden Wolfsburg, Bochum ve FC Schalke 04'te teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: AA / Spor

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