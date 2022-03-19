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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Burak Pakkan, Serdar Diyadin, Mehmet Ali AkkorBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 62 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Hasek, Estrela (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Alsan, (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan, Serdar Diyadin, Mehmet Ali Akkor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 62 Süleyman Koç ), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Hasek, Estrela (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Alsan, (Dk. 62 Emircan Altıntaş), Eren Tozlu, Aly Malle (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Olanare (Dk. 62 Hüseyin Mevlütoğlu)

Yılport Samsunpsor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç (Dk. 90+2 Ensar Arslan), Yasin Öztekin (Dk. 83 Kayamba), Tallo (Dk. 68 Yunus Emre Çift), Fofana (Dk. 46 Melih Okutan), (Dk 90+2 Burak Yılmaz), Tomane

Goller: Dk. 19 Osman Çelik, Dk. 45 Hasan Kılıç (penaltıdan) (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Süleyman Koç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Olanare, Dk 44 Mustafa Yumlu, Dk. 44 Estrela, Dk. 89 Emircan Altıntaş, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 63 Soner Gönül, Dk. 66 Osman Çelik, Dk. 73 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-1 yendi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Erzurumspor Kulübü, Alican Özfesli, Mustafa Yumlu, Süleyman Koç, Spor, Haberler

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