Yılport Samsunpor-VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı 0-0 Berabere
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yılport Samsunpor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji, Emre Kılınç, Dimata, Holse, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı, Haluk Mustafa Tan
VavaCars Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna, Münir Levent Mercan, Ceccherini, Paoletti
Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yılport Samsunpor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
22. dakikada konuk ekibin atağında Rohden'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, ceza sahası çizgisinin hemen dışından yerden sert vurdu, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çeldi.
26. dakikada ani gelişen atakta Haluk Mustafa Tan'ın sağdan ortasında altıpas içindeki Emre Kılınç, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.