Yıllar sonra itiraf etti! Max Kruse bakın Fener'e nasıl gelmiş?

2019 yazında bonservissiz olarak Werder Bremen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Liverpool'dan söz aldığını ancak transferin neden gerçekleşmediğini anlatan Alman futbolcu, "Liverpool ile sözleşme imzalayacaktım. Jürgen Klopp ile şubat ayından itibaren sürekli telefonlaşıyorduk. Liverpool'a transfer olmuş gibiydim, sadece imza eksikti." diyerek Fenerbahçe'ye nasıl transfer oluşunu anlattı.

Max Kruse, "Werder Bremen ile sözleşmenin sona erdiği 2019 yazında Liverpool ile sözleşme imzalayacaktım. Jürgen Klopp ile şubat ayından itibaren sürekli telefonlaşıyorduk. Liverpool'a transfer olmuş gibiydim, sadece imza eksikti. Kariyerimin zirvesi olacaktı. Ancak, işler çok farklı gelişti." dedi.

LİVERPOOL'A SON ANDA GİDEMEDİM

Max Kruse, "Sturridge ve Origi ikilisi satılacaktı, ben imza atacaktım. Sonra Origi, sezonun son bölümünde birçok gol atmaya başladı. Kulüp, bu gollerin ardından kararını değiştirdi. Jürgen beni aradı, 'Kusura bakma Max. Origi'yi tutmaya kararı aldık. Ne yazık ki seni transfer edemeyeceğiz.' dedi. Liverpool'a transferim son anda gerçekleşmedi. Çok üzülmüştüm." ifadelerini kullandı.

"MAAŞLARIMIZI ÖDEMEDİLER"

"Futbolun Pandemi nedeniyle devam edemediği dönemde maaşlarımızı ödemediler. Kontratımda maaşımın ödenmemesi durumunda serbest kalacağıma dair bir madde vardı. Bunu hemen kullanmadım. Ve Kontratımı sona erdirdim. Tekrardan aranıp maaşının yatırılacağını öğrenenMax, "Beni arayıp 'Tamam Max, sözleşmenin geri kalanını da yatıracağız.' dediler. Ben de 'Üzgünüm. Artık sizin için oynamak istemiyorum' dedim. Ardından hemen Türkiye'den ayrıldım." açıklamalarında bulundu.