'Yılın Sporcusu' ödüllerinde taraftar etkileşimi oylanacak

Socios.com, taraftara 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde söz hakkı veriyor. Taraftarlar "Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü"nün kazananını belirleyecek.

Taraftarları oyunun tam merkezine konumlandırdıklarını söyleyen Socios.com'un Kurucusu ve CEO'su Alex Dreyfus, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri iş birliğini başlatarak taraftarlara yeni bir alanda söz hakkı vermenin mutluluğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en köklü ve en prestijli spor ödülü olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında, taraftarlara özel bir kategori üzerinden hem ödülü seçme hem de ödülü sahnede takdim etme fırsatının verilmesi "Taraftardan Fazlası Ol" mottomuzun tam bir izdüşümü oldu. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan son derece mutluyuz. Umarım Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri organizasyonu ile yaptığımız taraftarların daha aktif ve daha katılımcı olmasının altını çizdiğimiz bu iş birliği, sporun içindeki tüm paydaşlara da ilham verir."