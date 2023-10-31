Yılın En İyi Futbolcusu Messi, En İyi Kalecisi Martinez

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU MESSİ, EN İYİ KALECİSİ MARTINEZ

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü Inter Miami'nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi kazandı. Messi 8'inci kez bu başarıya ulaştı. Manchester City'nin santrforu Erling Haaland 2'nci, PSG'nin Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ise 3'üncü sırada yer aldı.

Avrupa'da yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy ödülünün sahibi ise Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez oldu. 31 yaşındaki kaleci, ödülünü babasının elinden aldı. Martinez, geçtiğimiz yıl Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermiş ve Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi ödülünü de elde etmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ise aday olduğu bu ödülde 7'nci sırada yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM ÖNE ALINDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihler öne çekildi. Buna göre daha önce 10 Aralık Pazar günü yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi 26 Kasım Pazar gününe alındı. Eğer çoğunluk sağlanamaz ise ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Gaziantep FK maçı sonrası Asbaşkan Emre Kocadağ "Beşiktaş asla sahipsiz kalmaz. Beşiktaş camiasının dinamiklerinin her zaman hazır olduğunu belirtmek istiyorum" dedi ve "Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa kendi adıma onu yapacağım" sözleriyle aday olabileceğinin mesajlarını verdi. Camiada TJK Başkanı Serdar Adalı'ya başkan adayı olması için baskı yapıldığı öğrenilirken TJK'nın da Şubat 2024'te genel kurulunun bulunması Adalı'yı Beşiktaş seçeneğinden uzak tutuyor. Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat.

TÜRKİYE KUPASI 3'ÜNCÜ TUR

13.00 Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor

14.00 Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ Spor

14.00 Keçiörengücü - Burhaniye Bld.

14.00 Manisa FK - Pazarspor

15.00 Afyonspor - Muş 1984 Muşspor

17.30 Hatayspor - Sarıyer

20.00 Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor

FENERBAHÇE

Takım izinli

TRABZONSPOR

Deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları başlayacak

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yapacağı antrenman ile sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

UEFA KADINLAR ULUSLAR LİGİ

19.00 Türkiye - Lüksemburg

PFDK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.

BASKETBOL

EuroLeague Kadınlar

22.00 UMCS Lublin - Fenerbahçe Alagöz H.

EuroCup

22.00 Dolomiti Energia Trento - Türk Telekom

Basketbol Şampiyonlar Ligi

20.00 Tofaş - Derthona Basket

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

14.00 PTT - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop

14.00 VakıfBank - Nilüfer Bld.

16.30 Türk Hava Yolları - Galatasaray Daikin

17.30 Çukurova Bld. - Sarıyer Bld.

19.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Ayos

19.00 Aydın Büyükşehir Bld. - Karayollları

18.30 Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru

HENTBOL

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile iki maç yapacak. A Milli Takımı'nın İtalya ile 1 Kasım'da oynayacağı ilk maç Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Milliler bu maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.