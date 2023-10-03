Yıldızspor Alt Yapısından Baran Yolaçan U15 Milli Takımı'na Seçildi

Yıldızspor alt yapısında yetişen ve Altınordu FK'da forma giyen 14 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yolaçan, U15 Milli Takımı aday kadrosuna seçildi.

Yıldızspor alt yapısında yetişen ve iki sezondur Altınordu FK'da forma giyen 14 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yolaçan, U15 Milli Takımı aday kadrosuna seçildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde futbol alt yapısına önem veren kulüplerden Yıldızspor, yetiştirdiği 14 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yolaçan'ın gururunu yaşıyor. Mavi beyazlı kulüpten iki sezon önce TFF 2. Lig ekibi Altınordu FK'nın alt yapısına transfer olan 14 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yolaçan, akademi liglerinde gösterdiği performansla Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım Oyuncu İzleme Antrenörlerinin beğenisini kazandı. Altınordu alt yapısında hücum hattında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Baran Yolaçan, U15 Milli Takımımızın 15 Ekim Pazar günü Konya'da oynayacağı Letonya maçının aday kadrosuna seçildi.

Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan'ın yaptığı tebrik mesajında, "Aydın Yıldızspor'umuzun altyapısında yetişen, iki sezondur Altınordu Futbol Kulübü'nün formasını terleten yıldızımız Baran Yolaçan, U15 Milli Takımımızın 15 Ekim Pazar günü Konya'da oynayacağı Letonya maçının aday kadrosuna seçilmiştir. Baran Yolaçan'ı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verdi. - AYDIN