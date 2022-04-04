Yıldızspor, Alaçatı'dan bir puanla döndü - Haberler

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Yıldızspor, Alaçatı'dan bir puanla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yıldızspor, Alaçatı'dan bir puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup 17. haftasında, sahasında Aydın Yıldızspor ile karşılaşan Alaçatıspor, golsüz berabere kaldı.

AYDIN (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup 17. haftasında, sahasında Aydın Yıldızspor ile karşılaşan Alaçatıspor, golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 17. haftasında Aydın Yıldızspor'u ağırladı. Maçın iki yarısında da gol pozisyonları bulan Alaçatıspor, bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Rakip takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. - AYDIN

Yıldızspor, Alaçatı'dan bir puanla döndü

Yıldızspor, Alaçatı'dan bir puanla döndü

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Aydın, Spor, Haberler

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