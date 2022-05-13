Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası - Haberler

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Ürdün'de başlayan Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenen şampiyonada bugün yıldız kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Epede Aleyna Ertürk finalde karşılaştığı İtalyan Eleonora Sbarzella'yı 15-10, Yalgın Yeter de finalde karşı karşıya geldiği İtalyan Leonardo Cortini'yi 15-7 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Flörede Alisa İsbir, finalde İtalyan Greta Collini'ye 15-9 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Kılıç branşında ise Nil Güngör yarı finalde karşılaştığı Fransız Alexandra Manga'ya 15-7 yenilerek bronz madalya aldı.

Yıldız erkekler kılıçta Tolga Aslan, yıldız erkekler flörede ise Tan Sezer turnuvayı 9. sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak.