Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası - Haberler

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Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası

Ürdün'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Ürdün'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenen şampiyonada bugün gençler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Epede Aleyna Ertürk, finalde karşılaştığı İtalyan Benedetta Madrignani'yi 15-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Flörede Alisa İsbir, yarı finalde İtalyan Aurora Grandis'e 15-6 mağlup olarak bronz madalya aldı. Erkekler kılıçta da Tolga Aslan, İtalyan Davide Cicchetti'ye 15-9 yenilerek bronz madalyada kaldı.

Flörede Tan Sezer ve kılıçta Nil Güngör 5'inci, epede ise Yalgın Yeter organizasyonu 6'ncı sırada tamamladı.???????

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bronz Madalya, Akdeniz, Eskrim, Ürdün, Spor, Haberler

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