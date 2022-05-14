Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası - Haberler

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Ürdün'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenen şampiyonada bugün gençler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Epede Aleyna Ertürk, finalde karşılaştığı İtalyan Benedetta Madrignani'yi 15-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Flörede Alisa İsbir, yarı finalde İtalyan Aurora Grandis'e 15-6 mağlup olarak bronz madalya aldı. Erkekler kılıçta da Tolga Aslan, İtalyan Davide Cicchetti'ye 15-9 yenilerek bronz madalyada kaldı.

Flörede Tan Sezer ve kılıçta Nil Güngör 5'inci, epede ise Yalgın Yeter organizasyonu 6'ncı sırada tamamladı.???????