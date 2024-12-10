7-8 Aralık tarihlerinde yapılan Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. İl genelinden farklı yaş gruplarındaki satranç sporcularının katılım sağladığı organizasyon, büyük bir heyecana sahne oldu.

Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise sporun her dalının gençlerin gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Satranç gibi zihinsel gelişim gerektiren sporların, gençlerin düşünme becerilerini artırdığına inanıyoruz. Bugün burada, geleceğin şampiyonlarıyla birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu tür organizasyonlar, çocuklarımıza stratejik düşünme, sabır ve kararlılık kazandırırken, aynı zamanda onlara keyifli bir spor yapma fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR