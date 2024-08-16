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Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı

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Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şampiyonaya 30 ilden, 39 kulüp ve 400 sporcu katılıyor.

Sivas'ta başlayan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Halter Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sürüyor. 4 Eylül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 30 ilden, 39 kulüp ve 400 sporcu katılım sağlıyor. Bu kapsamda dün başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Açılış seremonisinde Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü konuşma yaparak, sporculara başarılar diledi. Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Keten ile il protokolü bazı kategorilerde dereceye giren sporculara madalya verdi.

Şampiyona, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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