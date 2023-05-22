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Yıldızlar Futbol Türkiye finalleri Düzce'de başladı

Yıldızlar Futbol Türkiye finalleri Düzce'de başladı

Spor Haberleri

Okul Sporları Yıldızlar Futbol Türkiye finalleri Düzce'nin ev sahiplinde erkeklerde 8, kızlarda ise 7 takım olmak üzere başladı.

Okul Sporları Yıldızlar Futbol Türkiye finalleri Düzce'nin ev sahiplinde erkeklerde 8, kızlarda ise 7 takım olmak üzere başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları Yıldızlar Futbol Türkiye Finalleri Düzce'de yapılıyor. Yıldızlar Futbol Türkiye Finalleri erkeklerde 8, kızlarda ise 7 takım olmak üzere başladı. Erkekler Şıralık Stadında, kızlar ise Nurettin Zafer Stadı'nda mücadele ediyor.

Açılış seremonisinin Şıralık Stadı'nda yapıldığı Okul Sporları Yıldızlar Futbol Türkiye Finallerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yakından takip etti. Katılan tüm takımlara başarılar dileyen İsa Yazıcı, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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