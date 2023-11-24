'Yıldızlar Epe ve Kılıç Açık Turnuva' yarın Ankara'da başlıyor

Başkent Ankara bu hafta sonu (25-26 Kasım), 17 Yaş Altı Yıldızlar Epe ve Kılıç Açık Turnuva'ya ev sahipliği yapacak.

Başkent Ankara bu hafta sonu (25-26 Kasım), 17 Yaş Altı Yıldızlar Epe ve Kılıç Açık Turnuva'ya ev sahipliği yapacak. Gazi Üniversitesi Besyo Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda epede 173, kılıçta ise 165 olmak üzere toplam 338 eskrimci madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan turnuvada; Adıyaman, Ankara, Antalya, Bartın, Batman, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas ve Zonguldak olmak üzere 21 ilden sporcu piste çıkacak.

Organizasyonun ilk gününde erkek ve kadınlar epe, son gününde ise erkekler ve kadınlar kılıç kategorilerinde sporcular ter dökecek. Dereceye giren sporculara madalya takdim edilecek. - İSTANBUL