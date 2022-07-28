Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti. Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Kadınlar 33 kiloda Aleyna Nur İli gümüş, erkekler 65 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ikinci gününde 5 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek. Spor AA / Muhammed Boztepe Bulgaristan Spor Haberler

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