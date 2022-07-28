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Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası

Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

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Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 33 kiloda Aleyna Nur İli gümüş, erkekler 65 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde 5 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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