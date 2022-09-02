Yıldızlar Balkan Şampiyonası heyecanı

Kozani kentinde 3-4 Eylül tarihlerinde yapılacak Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye; 18 kadın ve 20 erkek judoka ile temsil edilecek.

Kozani kentinde 3-4 Eylül tarihlerinde yapılacak Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye ; 18 kadın ve 20 erkek judoka ile temsil edilecek.

Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli takım kafilesi kara yoluyla Yunanistan'a gitti. Kozani kentinde 3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek şampiyonada, Türkiye 18 kadın ve 20 erkek judoka ile temsil edilecek.

Şampiyonada ay-yıldızlı judogileri giyecek milli takım kafilesinde yer alan isimler şöyle:

Kadınlar: 32 kiloda Havva Sena Toprak ve Vuslat Başak, 36 kiloda Fatma Zehra Meki ve Livanur Kayır, 40 kiloda Ezgi Topçu ve Rojda Kanat, 44 kiloda Elif Kılıç ve Elif Azra Külak, 48 kiloda Döndü Nida Demir ve Semanur Yeşiltaş, 52 kiloda Rümeysa Hatice Kılıçkaya ve Duru Yılmaz, 57 kiloda Büşra Karuç ve Işıl Sinem Aydın, 63 kiloda Behiye Korkmaz ve Yaren Sala, +63 kiloda Nisanur Serin ve Ela Naz Yahşi.

Erkekler: 34 kiloda Taha Baran Aşık ve Muhammed Enes Özdemir, 38 kiloda Ahmet Canseven ve Mehmet Ali Uçar, 42 kiloda Mücahit Alıcı ve Süleyman Tekin, 46 kiloda Ömer Faruk Pınar ve Buğra Filiz, 50 kiloda Enes Bilge ve Süleyman Sefa Güler, 55 kiloda Emir Öztekin ve Emin Levent Yelkenci, 60 kiloda Resul Taştan ve Numan Onay, 66 kiloda Arda Aydın ve Mustafa Beyazıt Yıldırım, 73 kiloda Şehmus Ay ve Alper Koçak, +73 kiloda Yusuf Özel ve Mustafa Terzioğlu. - İSTANBUL