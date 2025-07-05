Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

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Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakalarının ardından madalyalar sahiplerini buldu.

Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakalarının ardından madalyalar sahiplerini buldu.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.

Yarın yapılacak karşılaşmalarla sona erecek turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

13 yaş altı erkekler

46 kilo

1- Omar Alassad-Mısır

2- Rostislav Georgiev-Bulgaristan

3- Muhanna Alhajri-Kuveyt

3- Ömer Talha Özbay-Türkiye

50 kilo

1- Mehmet Talha Oruç-Türkiye

2- Nikolaos Lourentzatos-Yunanistan

55 kilo

1- Alii Khasanov-IJF

+60 kilo

1- Yiğitalp Çakır-Türkiye

2- Şükrü Malik Ciltepe-Türkiye

13 yaş altı kadınlar

48 kilo

1- Belinay Kavak-Türkiye

52 kilo

1- Serra Demir-Türkiye

+57 kilo

1- Yağmur Korkmaz-Türkiye

2- Fatma Nur Genç-Türkiye

3- Gökçe Tayyan-Türkiye

15 yaş altı erkekler

38 kilo

1- Shapagat Amandyk-Kazakistan

2- Tunar Elvin Hacılı-Azerbaycan

3- Mansur Mubarak-Kazakistan

3- Roman Bobrov-IJF

42 kilo

1- Nikoloz Mighrijanashvili-Gürcistan

2- Kerem Çebi-Türkiye

3- Mahammad Kamal Seferov-Azerbaycan

3- Akbar Imran Qadirli-Azerbaycan

46 kilo

1- Süleyman Doğru-Türkiye

2- Andria Tsurtsumia-Gürcistan

3- Saba Bodaveli-Gürcistan

3- Qerib Malik Atabayev-Azerbaycan

50 kilo

1- Shokhjakhon Usmonov-Özbekistan

2- Nurakhmet Zhubatkan-Kazakistan

3- Emil Natiq Murvaladov-Azerbaycan

3- Samet Buluk-Türkiye

15 yaş altı kadınlar

36 kilo

1- Elifsu Esenboğa-Türkiye

2- Erva Eren-Türkiye

3- İlgin Zincir-Türkiye

3- Hira İsnas-Türkiye

40 kilo

1- Elvan Kırt-Türkiye

2- Yağmur Meral-Türkiye

3- Melek Saraç-Türkiye

3- Elif Sanier-Türkiye

44 kilo

1- Sude Akan-Türkiye

2- Ramina Abisheva-Kazakistan

3- Semanur Acar-Türkiye

3- İlayda Kurt-Türkiye

48 kilo

1- Büşra Birleşik-Türkiye

2- Fatima Zehra Turan-Türkiye

3- Tatia Gigilashvili-Gürcistan

3- Yağmur Tabassum Abdullayeva-Azerbaycan

52 kilo

1- Betül Yılmaz-Türkiye

2- Sunay Vasif Macidova-Azerbaycan

3- Leyla Tazegül-Türkiye

3- Medine Özdurmuşoğlu-Türkiye

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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