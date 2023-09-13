Yıldızlar 17 Yaş Altı Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da Başlıyor

Yıldızlar 17 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan organizasyonda 543 sporcu mücadele edecek.