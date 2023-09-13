Yıldızlar 17 Yaş Altı Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da Başlıyor
Yıldızlar 17 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan organizasyonda 543 sporcu mücadele edecek.
Yıldızlar 17 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 15 Eylül Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek organizasyonda, 28 ilden 543 sporcu ter dökecek.
Şampiyonanın ilk gününde kılıç branşında 189, ikinci gün flörede 121 ve son gün ise epede 233 sporcu, kürsü mücadelesi verecek. ???????
Kaynak: AA / Spor