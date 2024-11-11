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Yıldızkent Spor Kulübü Antalya'da Şampiyon Oldu

Yıldızkent Spor Kulübü Antalya'da Şampiyon Oldu
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Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'in destekleriyle Antalya'da düzenlenen Academy Cup'a katılan Yıldızkent Spor Kulübü, başarılı performansıyla şampiyonluk elde etti. Erzurum'u temsil eden takım, 2011-2012 ve 2013 doğumlu sporcularla mücadele etti.

Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'in destekleriyle Antalya'da düzenlenen Academy Cup'a katılan Yıldızkent Spor Kulübü Futbol Takımı şampiyon oldu.

Erzurum'da iki yıl önce faaliyetlerine başlayan Yıldızkent Spor Kulübü, Antalya'da yapılan Academy Cup'ta Erzurum'u temsil etti. İdareci Ferruh Çapan ve Antrenör Serkan Deniz yönetiminde Turnuvada başarılı maçlar çıkaran Turuncu-siyahlılar, 2011 -2012 ve 2013 doğumlu sporcuların yer aldığı grupta şampiyon oldu.

Erzurum Temsilcisi 2014 ve 2015 grubunda ise ikinci olarak turnuvayı tamamladı. Yıldızkent Spor Kulübü antrenörü Serkan Deniz ve yöneticiler Ferruh Çapan ile Ahmet Soslu, maddi manevi destekleri için Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'e teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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