SPOR Yıldız veteranlar depremzedeler için gösteri maçında bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA) - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere dikkat çekmek için Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu öncülüğünde, Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda "Europe Football" platformunun katkılarıyla veteranlar gösteri maçı düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Omuz Omuza kampanyasına, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun desteğiyle düzenlenen organizasyonda Fransız Milli Takımı'nın, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Barcelona ve PSG'nin efsane oyuncuları Robert Pires, Christian Karembeu, Abou Diaby, Philippe Christanval, Sidney Govou gibi yıldızlar oyuncular forma giydi. Gösteri maçı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve TFF İcra ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez'in de aralarında bulunduğu karma oyunculardan oluşturulan Türkiye-Fransa takımları arasında oynandı. 30'ar dakikalık iki devre halindeki karşılaşma Türkiye'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sone erdi.