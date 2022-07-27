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Yıldız tekvandocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Yıldız tekvandocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

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Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'da 28-31 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi onar kız ve erkek sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Kızlar: Nazlı Efe (29 kilo), Aleyna Nur İli (33 kilo), Eda Gül (37 kilo), Damla Nur Yılmaz (41 kilo), Zeynep Tekin (44 kilo), Esila Deniz (47 kilo), Zeynep Duru Kokoç (51 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Ezgi Naz Akyapın (59 kilo), Elifnaz Köseoğlu (+59 kilo)

Erkekler: Mücahit Yener (33 kilo), Nuri Nisir (37 kilo), Emre Sarıtaş (41 kilo), Emre Talha Evin (45 kilo), Ahmad Ezzat Bidanok (49 kilo), Nusret Efe Çakır (53 kilo), Buğra Coşkungönül (57 kilo), Alper Tuncay (61 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (65 kilo), Arda Samet Eroğlu (+65 kilo)

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Bulgaristan Eda Gül Türkiye Spor Haberler

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