Yıldız Milli Boksör Emel Okay, Avrupa Şampiyonası'nda Birincilik Hedefliyor

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için 2021'de Avrupa Şampiyonası'na katılamayan yıldız milli boksör Emel Okay, bu kez şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Üst miniklerde 2021'de Türkiye şampiyonu olan Emel Okay, milli takım kadrosuna seçildi. Kampın son gününde yapılan testte koronavirüse yakalandığı anlaşılan genç boksör, Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Bu yıl yıldızlar kategorisinde tekrar Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma çağrılan Emel, Romanya'da 19-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için 2021'de Avrupa Şampiyonası'na katılamayan yıldız milli boksör Emel Okay, bu kez şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Üst miniklerde 2021'de Türkiye şampiyonu olan Emel Okay, milli takım kadrosuna seçildi. Kampın son gününde yapılan testte koronavirüse yakalandığı anlaşılan genç boksör, Avrupa Şampiyonası'na katılamadı.

Bu yıl yıldızlar kategorisinde tekrar Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma çağrılan Emel, Romanya'da 19-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Emel Okay, AA muhabirine, Mersin'de 5,5 yıldır boks sporu yaptığını söyledi.

Milli takıma seçilmesine rağmen Avrupa'ya gitmenin nasip olmadığını dile getiren Emel, "Üst miniklerde 2 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2021'de 46 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım kampına çağrıldım. Kampın son günü koronavirüs testi yapıldı. Testim pozitif çıktığı için o zaman gitmek kısmet olmadı." dedi.

Bu güne kadar 2 üst, 1 de yıldızlar olmak üzere 3 Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna işaret eden genç milli boksör, "Bu yıl da 50 kiloda Türkiye şampiyonu oldum ve milli takım kampına çağrıldım. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonu olmak. 2021'de Avrupa Şampiyonası'na gidemedim. Bu yıl gidip yarım kalan işimi tamamlayıp İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandıracağım. Asıl hedefim olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu.

Yıldız Kadın Boks Milli Takım Başantrenörü Ahmet Çınar ise Emel'in başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Pandemi döneminde Kovid-19 olduğu için gidemedi. Şimdi o şansızlıkları yenecek ve şampiyon olacak. Emel'in Avrupa'da bütün rakiplerini yere sereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.