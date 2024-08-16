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Yıldız Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı

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Yıldız Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 30 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Yıldız Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 30 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

Geçit töreniyle başlayan programda konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sivas'ın birçok spor dalında şampiyon çıkardığını belirtti.

Ünlü, bunun hem Türk sporu hem de Türk ailesi için önemli olduğunu dile getirerek, "Bugün burada yarışacak bu gençlerimiz, 2028 ve 2032 olimpiyatlarının temel taşlarından olacaktır." dedi.

Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten ise yapılan organizasyonu büyük heyecanla izlendiğini dile getirerek, "Sporun birleştirici gücünü öne çıkaran bu şampiyona genç sporcularımız için de büyük bir motivasyon olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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