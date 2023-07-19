Yıldız Kadın ve Erkek Boks Milli Takımı Kastamonu'da Kampı Tamamladı

Yıldız Kadın ve Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamlayan sporcular, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasına katılmak üzere kentten ayrıldı.

Şampiyonaya kadın ve erkeklerde 13'er sporcu katılacak.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yoğun bir çalışma sürecinin geride kaldığını anlatan Yiğit, "Elimizden geldiğince çok iyi bir şekilde hazırlandık. Bu turnuvada kotalarımızı alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Erkek Boks Milli Takım Başantrenörü Cahit Himoğlu, AA muhabirine, Kastamonu'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Verimli bir kampın ardından Kastamonu'dan ayrılıyoruz. Kamp döneminde ve sonrasında verdiği destek için federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ederiz." dedi.