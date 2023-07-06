Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlık amacıyla Kastamonu'da kampa girdi. Başantrenör Ahmet Çınar, takımın güzel bir başlangıç yaptığını ve şampiyonada başarılı olmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.