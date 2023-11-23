Yıldız Holding yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşerek Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Yıldız Holding Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; Ali Ülker ve İbrahim Taşkın'a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.